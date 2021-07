Alle treinstations in Nederland krijgen defibrillators

De overlevingskans van mensen die op een treinstation een hartstilstand krijgen, wordt de komende tijd steeds groter. NS en spoorbeheerder ProRail gaan het aantal automatische externe defibrillators (AED’s) sterk uitbreiden. Ze komen op alle stations van het land te hangen.

In totaal gaat het om 715 stuks. De uitbreiding van het netwerk begon woensdag op station Culemborg. Daar zijn nu twee nieuwe exemplaren. Tot nog toe waren in heel het land in totaal 50 AED’s op stations.

De uitbreiding, die over circa 9 maanden zal zijn voltooid, draagt er ook aan bij dat het landelijke netwerk van AED’s wordt verbeterd. Op de helft van de stations dekken de apparaten een gebied af waar nog geen AED in de buurt was. De AED’s worden gebruikt voor het oproepsysteem HartslagNu. Mensen die een reanimatietraining hebben gevolgd, kunnen zich voor dat oproepsysteem aanmelden. Ze kunnen dan een oproep krijgen als via alarmnummer 112 een melding binnenkomt over een hartstilstand. Hoe eerder een begin wordt gemaakt met reanimeren, des te groter de overlevingskans. Bij voorkeur gebeurt dat binnen 6 minuten.

Directeur van de Hartstichting Floris Italianer constateert dat de uitbreiding van het netwerk “impact heeft voor de stations én hun omgeving.” ProRail en NS “dragen zo bij aan de opgave die we in Nederland nog hebben om AED-loze zones te vullen.”

Wie zelf burgerhulpverlener wil worden, kan zich online aanmelden voor een gratis cursus. Die worden komende tijd door ProRail, NS en AED-leverancier Fuego aangeboden op 12 verschillende stations.