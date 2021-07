Hongaarse film Gijs Naber beleeft galapremière in Cannes

De Nederlandse acteur Gijs Naber zal woensdagavond over de rode loper van het prestigieuze festival van Cannes schrijden. De Hongaarse film The Story of My Wife, waarin hij de hoofdrol vertolkt, draait dan in competitie op het festival. Het is de eerste grote buitenlandse rol voor de Nederlandse acteur.

The Story Of My Wife van regisseur Ildikó Enyedi gaat over een zeekapitein (gespeeld door Naber) die in een café een weddenschap aangaat met een vriend dat hij zal trouwen met de eerste vrouw die binnenkomt. Het bijna drie uur durende epos is gebaseerd op de gelijknamige roman van Milán Füst. Regisseur Enyedi won eerder een Gouden Beer met haar film On Body And Soul.

Naber is in Cannes aanwezig met zijn vriendin, actrice Thekla Reuten. De vrouwelijke hoofdrol in The Story of My Wife wordt gespeeld door de Franse actrice Léa Seydoux, bekend van Spectre en La Vie d’Adele. Zij zal niet aanwezig zijn op de rode loper omdat zij afgelopen weekend positief testte op corona. Seydoux was met rollen in vier films een van de hoofdgasten van Cannes.

Naber is niet de enige Nederlander die in competitie draait in Cannes. Ook Paul Verhoeven is aanwezig want zijn nieuwe film Benedetta draait ook in competitie. Het is de derde keer in zijn carrière dat Verhoeven kans maakt op de prestigieuze Gouden Palm, de hoofdprijs van Cannes.