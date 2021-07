ID&T zet kort geding tegen overheid door ondanks coronasteun

Festivalorganisator ID&T zet een eerder aangekondigd kort geding tegen de overheid door, ondanks het feit dat het kabinet 135 miljoen euro extra uittrekt voor steun aan de evenementensector. De steun komt er nu de coronamaatregelen afgelopen weekend onverwacht weer aangescherpt werden. ID&T is blij met de extra coronasteun maar “het voelt als een pleister voor het bloeden”, zo stelt de organisator van onder meer Mysteryland en Awakenings.

Met de ‘nieuwe’ steun kunnen organisatoren een groter deel van hun gemaakte kosten vergoed krijgen, ook wordt de termijn om een aanvraag in te dienen uitgebreid. De sector had om extra steun gevraagd nadat demissionair premier Mark Rutte en demissionair zorgminister Hugo de Jonge vrijdag hadden bekendgemaakt dat meerdaagse evenementen voorlopig niet meer worden gehouden en dat bezoekers van een evenement moeten zitten.

“We zijn blij dat de overheid inziet dat een internationaal toonaangevende branche zonder 100 procent steun ten dode is opgeschreven. Dit voelt echter als een pleister voor het bloeden, het aan- en uitzetten van de branche is funest voor onze gehele keten van leverancier, artiesten, locaties”, aldus de zegsvrouw van ID&T. “Tot slot, een maatschappelijk punt: we hopen dat de overheid inziet dat de huidige situatie voor jonge mensen niet meer houdbaar is en we doen een oproep deze belangrijke groep binnen de samenleving ruimte te geven om zichzelf te kunnen ontwikkelen zoals dat ook met de generaties daarvoor is gebeurd. Wat ons betreft kan dat door professionele evenementen die binnen de gestelde kaders van Fieldlab veilig worden georganiseerd.”

“Het is een disproportioneel besluit”, zei ID&T-directeur Ritty van Straalen eerder. In het kort geding eist de organisator een duidelijk besluit van de overheid: het laten doorgaan van festivals onder Fieldlab-voorwaarden of dat de overheid volledige financiĆ«le verantwoordelijkheid neemt.