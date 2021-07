Kamer rekent kabinet gevolgen misrekening aan

De Tweede Kamer vindt dat de grootscheepse versoepelingen eind juni te snel zijn doorgevoerd en dat de gevolgen ervan het demissionaire kabinet zijn aan te rekenen. Met name de oppositie vindt een “inschattingsfout” waar het kabinet over spreekt, te zwak uitgedrukt. De excuses die premier Mark Rutte eerder deze week maakte, vallen in goede aarde, maar veel partijen vragen zich af waar die precies voor gemaakt zijn en wat het kabinet heeft geleerd van wat er is gebeurd.

Veel mensen zijn volgens de Kamer terecht boos nu er versoepelingen zijn teruggedraaid vanwege het snel gestegen aantal coronabesmettingen. Grote groepen jongeren zijn blootgesteld aan het virus en riskeren nu onnodig langdurige covid, stelden meerdere partijen. En evenementen- en horecabedrijven moeten weer (eerder) dicht terwijl die maandenlang juist zwaar gebukt gingen onder de coronamaatregelen.

Coalitiepartijen maar ook veel oppositiepartijen als SP, PvdA, GL en PvdD wezen erop dat ze vooraf hebben gewaarschuwd voor de risico’s van een te snelle afschaling van de coronamaatregelen. “De strategie van het kabinet heeft gefaald”, aldus Maarten Hijink. Zijn SP wil dat het kabinet alle schade voor de nu getroffen bedrijven volledig vergoedt. Bovendien begrijpt de Kamer niet waarom het kabinet niet alle adviezen van de deskundigen in het Outbreak Management Team (OMT) heeft opgevolgd.

Een meerderheid van de Kamer steunde vorige maand de versoepelingen, ondanks de twijfels. PvdA’er Attje Kuiken spreekt van “een totale misrekening” en stelt dat het de Kamer valt aan te rekenen dat er niet “harder is doorgebeten”. Veel partijen vragen zich ook af of de aanscherpingen nu voldoende zijn om het virus weer in te dammen. D66, PvdA en ChristenUnie willen daarom een wekelijks OMT-advies om de virussituatie nauwgezet te volgen.

Aan de andere kant vinden PVV, FVD en Van Haga altijd al dat meer maatregelen van tafel konden. PVV-leider Geert Wilders verwijt het kabinet dat het veel te weinig aandacht schenkt aan het belang van een goede ventilatie, om het risico op besmetting via aerosolen in de lucht tegen te gaan. Ook andere partijen als CDA en ChristenUnie vragen daar al langer aandacht voor. Forum en Van Haga vinden de maatregelen helemaal niet nodig en trekken de motieven om die te treffen in twijfel.