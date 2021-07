Mediapark Hilversum voor onbepaalde tijd veiligheidsrisicogebied

De gemeente Hilversum bestempelt het Mediapark, net als de omliggende straten, vanaf donderdag voor onbepaalde tijd als veiligheidsrisicogebied. Dit bevestigt de gemeente na berichtgeving van NH Nieuws. Op het Mediapark wordt sinds maandag het programma RTL Boulevard gemaakt, dat te maken heeft met ernstige bedreigingen.

Het gebied wordt al sinds maandag aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dit mag maar twaalf uur lang duren. De burgemeester moet het besluit daarna telkens opnieuw nemen. Dinsdagavond nam de gemeenteraad van Hilversum een aanpassing van de algemene plaatselijke verordening (apv) aan, waardoor er geen deadline meer is. In een veiligheidsrisicogebied mag onder meer preventief gefouilleerd worden en mogen auto’s worden doorzocht.

RTL Boulevard wordt sinds maandag gemaakt in het Mediapark en niet meer in de studio aan het Leidseplein in Amsterdam. Dat besluit is genomen door de directie van RTL. Het programma kon zaterdag niet uitzenden omdat er informatie was binnengekomen over een dreiging tegen het programma, aldus RTL Boulevard. Zondag was het RTL-programma niet te zien om “het team van RTL Boulevard rust te geven”. Volgens NRC zouden criminelen hebben gesproken over een mogelijke aanslag met een raketwerper of automatische vuurwapens.

De dreiging volgde op de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, vorige week dinsdag. Hij werd neergeschoten nadat hij te gast was geweest bij RTL Boulevard. Volgens zijn kinderen is er nog veel onzeker over zijn medische situatie.