Meer tijd en geld voor garantieregeling voor evenementen

Het kabinet trekt 135 miljoen euro extra uit voor steun aan de evenementensector. Organisatoren kunnen een groter deel van hun gemaakte kosten vergoed krijgen en de termijn om een aanvraag in te dienen wordt uitgebreid. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangekondigd. Dat gebeurt omdat de coronamaatregelen afgelopen weekend onverwacht weer aangescherpt werden. De sector had om extra steun gevraagd.

Het kabinet had eerder besloten dat meerdaagse evenementen vanaf 30 juni onder voorwaarden weer mochten doorgaan zonder maximale bezoekersaantallen of regels rond afstand. Vrijdag kwam het kabinet daar vanwege de explosieve toename van het aantal positieve coronatests op terug. Dat is “een grote klap” en “ontzettend zuur”, aldus het ministerie. Daarom wordt de garantieregeling op een aantal punten uitgebreid. Naar een regeling voor poppodia, die ook zijn getroffen door de aangescherpte maatregelen, wordt nog gekeken.

Waar organisatoren aanvankelijk maximaal 80 procent van hun gemaakte kosten vergoed kunnen krijgen, wordt dat 100 procent. Verder vallen voortaan ook artiesten van buiten de Europese Unie onder de regeling.

Op 13 augustus wordt duidelijk of evenementen alweer mogelijk gemaakt worden. Vanwege die onzekerheid kunnen ook organisatoren van evenementen in de drie weken na die datum aanspraak maken op de regeling. Dit is onder meer van belang voor de organisatoren van Lowlands. Dat driedaagse festival begint op 20 augustus.

Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg had het kabinet gevraagd om meer duidelijkheid, omdat zijn festival door het gewijzigde beleid in een moeilijke positie was beland. Het festival afblazen was volgens hem geen optie meer. Daarnaast dient vrijdag een kort geding van dertig festivalorganisatoren die eisen dat hun evenement onder voorwaarden kan doorgaan. ID&T nam daartoe het initiatief.