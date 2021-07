OM eist levenslang tegen verdachten moord advocaat Wiersum

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag een levenslange gevangenisstraf geëist tegen de 32-jarige Moreno B. en de 37-jarige Giërmo B. voor de moord op advocaat Derk Wiersum. De raadsman werd op 18 september 2019 bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. “Een absoluut weerzinwekkende moord”, aldus het OM, “die een schokgolf door de samenleving joeg en wordt gezien als een aanval op de rechtsstaat, op de waarheidsvinding en rechtvaardigheid”.

Wiersum was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is. B.’s (niet-criminele) broer werd in maart 2018 vermoord, zes dagen nadat het OM het bestaan van de kroongetuigendeal had bekendgemaakt.

Volgens justitie heeft het er “alle schijn van” dat zowel Wiersum als B.’s broer is vermoord vanwege B.’s rol als kroongetuige. Maar de opdrachtgevers staan op dit moment niet terecht, aldus het OM. “Vandaag gaat het om de twee mannen die zich bereid hebben verklaard de moord uit voeren: Moreno B. en Giërmo B.” Beide mannen ontkennen.

Wiersum werd kort na 07.30 uur beschoten, toen hij met zijn auto naar zijn werk wilde gaan. Hij is minstens zes keer geraakt, een schot in het hoofd is hem fataal geworden. Wie van de twee verdachten de schutter is geweest, staat volgens justitie niet onomstotelijk vast, al lijkt Moreno B. de meest waarschijnlijke optie. “Derk Wiersum is de enige die het gezicht van de schutter heeft gezien”, zegt het OM. Wat wel vaststaat is dat beide mannen direct betrokken zijn geweest bij de moord. Naar opdrachtgever(s) en andere betrokkenen wordt nog volop onderzoek gedaan.

In de weken voorafgaand aan de moord zijn voorverkenningen uitgevoerd. Er zijn sterke aanwijzingen dat er al maanden een plan was voor de moord en dat de uitvoering een paar keer is uitgesteld. Ook is er door de verdachten telefonisch contact gezocht met Wiersum, om te kijken waar hij was.

Levenslang is de maximale straf voor moord, maar wordt voor een enkelvoudige moord eigenlijk nooit opgelegd. Het OM vindt de maximale tijdelijke straf (30 jaar) niet genoeg in de zaak-Wiersum. Er zijn inmiddels drie slachtoffers gevallen in de periferie van kroongetuige Nabil B. – op 6 juli werd diens vertrouwenspersoon Peter R. de Vries neergeschoten in Amsterdam. Hij ligt zwaargewond in een ziekenhuis. De georganiseerde misdaad is bezig met een terreurcampagne, meent justitie. “Het is van groot belang dat een duidelijk en glashelder signaal wordt afgegeven dat dit op geen enkele wijze wordt geaccepteerd”, onderstreepte het OM bij het motiveren van de strafeisen.

De advocaten van de verdachten pleiten volgende week maandag en dinsdag.