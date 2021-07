Piets weerbericht: Zware buien, Zuid Limburg mogelijk 120 mm erbij

Verkeerswaarschuwing: Door zware regen kans op matig en slecht zicht! Veel water op de weg. Vandaag in de kustgebieden windstoten in kracht 7. In met name het oosten en vooral in het zuidoosten kans op wateroverlast. In (zuidelijk) Limburg tot morgenochtend mogelijk op plaatsen 120 mm regen. Watersport: De wind uit noord tot noordwest wordt in de kustgebieden krachtig, kracht 5 of 6 met windstoten in kracht 7. Landinwaarts een matige wind.

Vandaag veel bewolking. Vanmorgen komt een gebied met regen en zware regen vanuit Duitsland ons land binnen. De regen gaat over in een sterk buiig karakter met later vanmiddag kans op onweer. Tot en met vanmiddag blijven het westen en het noorden nog meest of helemaal droog. Vandaag 20 tot 24 graden.

Vanavond nog zware buien in het zuiden en oosten met (zwaar) onweer. Vannacht trekken de onweersbuien richting het westen. De zwaarste buien in het oosten, in Limburg en westelijk Brabant. De westelijke kustprovincies blijven tot morgenochtend vroeg nog droog. Donderdag nog een aantal regen en onweersbuien. In de avond wordt het meer en meer droog, afnemend buiig. Morgen in de kustgebieden een krachtige wind uit noord tot noordwest en windstoten in kracht 7. Zomerweer:

Vrijdag droog met overal wel de zon en 21 of 22 graden. Zaterdag veel zon en 23 of 24 graden. Zondag veel zon en gemiddeld 25 graden.

Piet Paulusma