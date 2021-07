A2 bij Meerssen in Limburg afgesloten om overstromingsgevaar

De A2 tussen knooppunt Kerensheide bij Geleen en Kruisdonk in de buurt van Maastricht wordt in beide richtingen afgesloten, meldt Rijkswaterstaat. Dat deel van de snelweg gaat dicht vanwege overstromingsgevaar van de Kleine Geul bij Meerssen.

Rijkswaterstaat deelt een video van de rivier, die nog net onder een brug van de snelweg door kan stromen. Het stuk dat wordt afgesloten op de A2 is 12 kilometer lang. Verkeer op de A2 vanuit Eindhoven richting Maastricht wordt omgeleid via Belgiƫ en volgt vanaf knooppunt Kerensheide de route naar Brussel en Lanaken (A76, E314 en N78).

Eerder werd op die snelweg al de afrit Meerssen afgesloten vanwege wateroverlast, net als de verbindingsweg A2 vanuit Eindhoven naar de A65 richting Tilburg en de afrit Sint Michielsgestel op de A2 vanuit Eindhoven.

In het midden en het oosten van het land heeft het KNMI donderdag voor de hele dag code geel afgegeven wegens zware regenval. Lokaal kan er tot 40 millimeter regen vallen, met name in de ochtend en middag. Het verkeer kan er hinder van ondervinden en Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers voor vertrek de actuele verkeersinformatie te raadplegen. “Daarnaast is het verstandig om (tijdens buien) extra alert te zijn en je rijstijl aan te passen.”

In het zuiden van het land is op dit moment de meeste wateroverlast. De A79 tussen Hulsberg en Heerlen, die woensdag werd afgesloten vanwege water op de weg, blijft ook donderdag dicht. Ook is de A76 afgesloten tussen de Duitse grens en knooppunt Kunderberg.