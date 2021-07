Advocaat Roethof: onderzoek beveiliging De Vries komt te laat

Strafpleiter Gerald Roethof vindt dat het onderzoek naar de beveiliging van Peter R. de Vries, dat donderdag werd aangekondigd door minister Ferd Grapperhaus, te laat komt.

“Waarom nu pas? Er was sprake van een dreiging op zijn persoon, en ik vind het zo zonde dat pas als er iets gebeurd is, je dat gaat onderzoeken. Ik meen oprecht dat de overheid de verplichting heeft, ook het Openbaar Ministerie in mijn optiek, om als er concrete aanwijzingen zijn dat er een hele reële dreiging is, om te beveiligen, al zegt iemand: ik wil niet”, zei Roethof in een aan De Vries gewijde uitzending van Op1.

“Als ik een cliënt heb die zijn vrouw regelmatig in elkaar slaat, al zou de vrouw zeggen: ik wil geen politie – de politie grijpt in. In zo’n situatie dan niks doen, ik begrijp het oprecht niet. Dan kun je nu achteraf onderzoeken wat je wil, waarom niet eerder?”, zei de advocaat.

De Vries, die donderdag overleed na een aanslag vorige week dinsdag, werd al langere tijd bedreigd. Ondanks dat werd hij voor zover bekend niet beveiligd, omdat hij dat zelf niet wilde.