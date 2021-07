Advocaten reageren met verslagenheid op overlijden De Vries

Advocaat Inez Weski noemt het overlijden van Peter R. de Vries “een verlies van een leven dat ook door mijn kantoor diep wordt betreurd”. Het advocatenkantoor Ficq & Partners Advocaten laat weten “met grote verslagenheid kennis te hebben genomen van het overlijden”. “Onze gedachten zijn bij zijn familie en vrienden en wij wensen hen alle kracht en sterkte om dit grote verlies te verwerken”, reageert het advocatenkantoor.

De advocaten staan meerdere verdachten bij het in omvangrijke liquidatieproces Marengo. Weski is advocaat van hoofdverdachte Ridouan Taghi. De Vries stond in dat proces kroongetuige Nabil B. bij als adviseur en vertrouwenspersoon. Mede dankzij de belastende verklaringen van B. kwam de monsterzaak aan het rollen.

Nadat De Vries vorige week in Amsterdam werd neergeschoten, uitte Weski kritiek op de berichtgeving over de aanslag. Volgens haar is er een stroom aan berichten in de media waarin haar cliĆ«nt verantwoordelijk wordt gehouden “zonder enige objectieve onderbouwing”.