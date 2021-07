Afgelopen halfjaar 50.000 kilo cocaïne voor Nederland onderschept

De douane en internationale opsporingsinstanties hebben in de maanden januari tot en met juni 50.956 kilo cocaïne met Nederland als bestemming onderschept. Hiervan hebben Nederlandse douaniers in de zeehavens en op de luchthavens ruim 22.400 kilo cocaïne in beslag genomen. Buitenlandse douanediensten namen ruim 28.000 kilo cocaïne in beslag die onderweg was naar Nederland.

Het afgelopen halfjaar hebben Nederlandse douaniers minder cocaïne gevonden dan in de eerste zes maanden van 2020, toen 25.750 kilo cocaïne werd opgespoord. Wel nam het aantal vangsten in zeehavens toe. In de eerste helft van 2021 waren dit er 82, dat zijn er vijf meer dan in de eerste helft van 2020. “We vonden met name veel cocaïne in de havens in Rotterdam en Vlissingen”, zegt een woordvoerder van de douane. Ook is ruim 800 kilo cocaïne gevonden in luchtvracht op de luchthavens Schiphol en Maastricht. Dit was 250 kilo cocaïne in heel 2020. Die stijging is mede veroorzaakt door twee grote drugsvangsten, beide vanuit Ecuador.

Volgens de woordvoerder laten met name de grote vangsten door buitenlandse partners zien hoe belangrijk internationale samenwerking is, want daardoor werd in het buitenland ruim 5000 kilo meer cocaïne onderschept. “De pakkans wordt door die samenwerking een stuk groter, daarom zetten we daar erg op in.” Daarom worden meer mensen ingezet voor dit netwerk en worden nieuwe verdragen opgesteld, zodat informatie makkelijker kan worden uitgewisseld, aldus de douane.

Verder zet de douane meer in op postcontroles. Zo is de douane vorig jaar een project begonnen in samenwerking met het Openbaar Ministerie om postzendingen naar het buitenland intensiever te controleren. Hierdoor zijn zo’n achtduizend brieven en pakketten in beslag genomen met voornamelijk synthetische drugs.