Boulevard-collega’s rouwen om ‘lieve’ en ‘bijzondere’ Peter

De makers en vaste gasten van RTL Boulevard zijn diep geraakt en verdrietig door het overlijden van Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever was geregeld te gast in de talkshow om duiding te geven over misdaadonderwerpen. Zo ook vorige week dinsdag, vlak voordat hij in het centrum van Amsterdam werd neergeschoten. Donderdag overleed hij op 64-jarige leeftijd.

“Oneindig veel bewondering voor deze man. Zoveel kracht, zoveel doorzettingsvermogen en zoveel humor. Peter, het was een eer je te kennen en met je te mogen werken. Heel veel sterkte voor alle familie en naasten”, schrijft presentatrice Marieke Elsinga op Instagram. Miljuschka Witzenhausen deelt een tekening die ze ooit aan De Vries gaf. “Hoop heeft plaats gemaakt voor verdriet. Mijn hart en gedachtes zijn bij zijn kinderen, geliefde en naasten”, schrijft ze erbij. “We gaan je onbeschrijfelijk missen, lieve Peter.”

Ook Nikkie Plessen wenst de familie en dierbaren van De Vries heel veel sterkte. “Vreselijk geschokt en diep bedroefd heb ik kennis genomen van het overlijden van mijn lieve collega en vriend Peter.” Daphne Deckers noemt De Vries lief, dapper, dwars en doortastend. “Zó wil ik je graag herinneren: als een goedlachse, scherpe en geïnteresseerde collega, die allergisch was voor onrecht. Gespitst op gerechtelijke dwalingen, voor de duvel niet bang, luis in de pels van de georganiseerde misdaad.”

Winston Gerschtanowitz, die lang RTL Boulevard presenteerde, heeft het over een zwarte dag voor Nederland. “Alleen maar bijzondere herinneringen aan deze man, collega en bijzondere Robin Hood van iedereen. Ik kan het gewoon niet geloven dat het nu echt zo is….”

“Rust zacht, beste Peter. Ik mis je nu al”, schrijft RTL Boulevard-collega Rob Goossens. Presentator Luuk Ikink zegt sprakeloos te zijn. “Dit is zo erg. Veel sterkte aan een ieder die hem lief had.”