Burgemeester Roel Wever van Heerlen steekt de inwoners van de Limburgse stad donderdag in een videoboodschap een hart onder de riem: “Hou vol!”, zegt hij in zijn boodschap. “Ik leef met jullie mee!”

“Na de ontzettend heftige regen van gister en vannacht is ook vandaag nog een zware dag.” Hij benadrukt dat de overlast nog niet voorbij is. “Het extreme weer heeft veel inwoners in onze stad geraakt. Ik zie ongerustheid, angst en verdriet, maar ook saamhorigheid. Dat doet me goed!”