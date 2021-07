Canarische eilanden, Balearen, Cyprus en Portugal naar oranje

Het reisadvies voor de Canarische eilanden en de Balearen in Spanje en voor Cyprus verandert vrijdag van geel naar oranje. Ook wordt het hele vasteland van Portugal oranje. Dat betekent, ook bij volledige vaccinatie, dat er alleen noodzakelijke reizen mogelijk zijn, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Reizigers die nu op deze bestemmingen zijn, moeten vanaf zondag bij terugkeer naar Nederland een vaccinatie-, herstel-, of negatief testbewijs laten zien en hoeven niet in thuisquarantaine bij aankomst in Nederland. Dat geldt al voor het vasteland van Spanje en de regio’s rond Lissabon en de Algarve in Portugal, die al een oranje reisadvies hadden.

In de gebieden is sprake van een zorgwekkend trend in coronacijfers, blijkt uit een RIVM-advies. Vorige week meldde het RIVM de situatie op de Spaanse eilanden, Cyprus en het vasteland van Portugal al nauwlettend in de gaten te houden. Het reisadvies voor de Azoren (geel) en Madeira (groen) in Portugal verandert niet.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt dat reizen in deze tijden een risico blijft. Daarom is het verstandig om het hele reisadvies te lezen en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Reisorganisatie TUI maakte woensdag al bekend reizen vanaf 16 juli tot en met 2 augustus te annuleren naar de Balearen Mallorca, Ibiza, Menorca en Formentera, en de Canarische eilanden Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma en El Hierro. Volgens TUI zijn momenteel vele duizenden Nederlanders op vakantie op deze eilanden en nog tienduizenden zouden de komende weken vertrekken.