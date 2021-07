Collega’s De Vries: hij zette misdaadjournalistiek op de kaart

“Peter was degene die misdaadjournalistiek echt op de kaart heeft gezet. Hij heeft zich heel erg ingezet voor nabestaanden, hij is gewoon ongelooflijk belangrijk geweest voor de misdaadjournalistiek in Nederland.” Dat zegt Mick van Wely, misdaadverslaggever van De Telegraaf, tegen de NOS. Donderdag overleed De Vries op 64-jarige leeftijd nadat hij vorige week dinsdag in het centrum van Amsterdam werd neergeschoten.

Van Wely en De Vries kwamen elkaar vaak tegen bij rechtszaken, zaten samen vaak bij talkshows, en wisselden vaak informatie uit over zaken. “Ik had een bijzondere band met Peter en vind het verschrikkelijk triest en ik kan er ontzettend kwaad over worden wat er gebeurd is”, zei Van Wely. “Hij is uniek, een gedreven iemand, ook een knorrepot. Ontzettend behulpzaam, je kon hem dag en nacht bellen voor allerlei dingen.”

“Dan belde je hem over een hele oude zaak, en dan had hij weer een telefoonnummer van 12 of 13 jaar geleden, dat bewaarde hij allemaal”, vertelt Van Wely. “En hij heeft mij geleerd: besteed veel aandacht aan nabestaanden. Dat is de meest dankbare taak in misdaadjournalistiek.”

Rechtbankverslaggever Saskia Belleman van De Telegraaf laat op Twitter weten dat ze het nieuws van het overlijden van De Vries “vreselijk verdrietig” vindt. “Een crimefighter is niet meer. Heel veel sterkte aan al zijn geliefden.”

Misdaadjournalist en programmamaker Kees van der Spek, die jarenlang nauw samenwerkte met De Vries, vindt het lastig al terug te blikken op het leven van De Vries. “Ik wil dat nog niet”, zei hij donderdagmiddag tegen NPO Radio 1. Van der Spek was de rechterhand van De Vries bij het programma ‘Peter R. de Vries, misdaadverslaggever’. “We hebben 17 jaar samen de wereld overgevlogen en avonturen meegemaakt. Hij heeft mij het vak geleerd. Alles moet kloppen wat je doet, het moet waar zijn. En ik heb gezien hoe hij er tot in het uiterste voor nabestaanden was. “