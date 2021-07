Condoleanceregister online voor Peter R. de Vries

Na het nieuws van het overlijden van de 64-jarige Peter R. de Vries, is er online een condoleanceregister geopend. Op www.condoleance.nl kunnen mensen die daar behoefte aan hebben een bericht achterlaten.

Het register is “op verzoek van vele bewonderaars” aangemaakt, aldus de website. Bij het register staat: Peter R. de Vries was vooral een lieve man die zich met ziel en zaligheid inzette voor families die hij bijstond.” In korte tijd stroomt het register vol met honderden condoleances aan de familie van De Vries en berichten van waardering voor wie hij was en wat hij voor werk deed.

De misdaadverslaggever overleed donderdag, zo meldde zijn familie. Ruim een week daarvoor werd hij op dinsdag 6 juli na zijn televisieoptreden in RTL Boulevard neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam.