Heel Nederland kleurt rood op Europese coronakaart

Nederland is een rode vlek geworden op de Europese kaart van de corona-uitbraak. Groningen is donkerrood, omdat de uitbraak daar naar verhouding het ergst is. De andere elf provincies zijn iets lichter rood.

De kaart is opgesteld door de Europese gezondheidsdienst ECDC, de evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Landen kunnen op basis van de kaart besluiten om de regels aan te passen. Ze kunnen bijvoorbeeld strenge voorwaarden stellen aan Nederlanders die vakantie willen komen vieren.

Op de vorige kaart, die precies een week geleden werd opgesteld, waren Friesland, Drenthe, Flevoland en Limburg groen en de rest van het land oranje.