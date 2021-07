Hoofdredacteuren: Peter R. de Vries was een icoon

Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren noemt Peter R. de Vries “een icoon voor de Nederlandse journalistiek en ongekende steun voor talloze mensen”. Dat laat het bestuur, onder leiding van NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff, donderdag weten in een reactie op het overlijden van de misdaadverslaggever.

“Het is intens verdrietig dat hij niet meer bij ons is. Vooral voor zijn naasten, vrienden en collega’s. Met elkaar verliezen we in Peter een onvermoeibare en dappere strijder voor rechtvaardigheid”, luidt de verklaring van de organisatie, die alle hoofdredacteuren van Nederland vertegenwoordigt.

Vorige week dinsdagavond werd De Vries in het centrum van Amsterdam neergeschoten. Toen liet het genootschap al weten de familie en vrienden van de “dappere en eigenzinnige” De Vries heel veel sterkte te wensen.