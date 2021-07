John de Mol en Talpa: Peter R. de Vries was een bijzonder mens

Talpa en John de Mol zijn “geschokt en intens verdrietig” door het overlijden van Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever maakte jarenlang programma’s voor Talpa, waaronder zijn grootste televisiesucces: de reportage over de verdwijning van Natalee Holloway. Met ruim 7 miljoen kijkers verbrak hij alle kijkcijferrecords en won hij de prestigieuze International Emmy Award.

“We zijn allemaal geschokt en intens verdrietig door het overlijden van Peter R. De Vries, geweldige misdaadbestrijder met een groot hart, onverschrokken en principieel strijder tegen onrecht en criminaliteit. Peter was met zijn spraakmakende programma ‘Peter R. De Vries, misdaadverslaggever’ waarin hij complexe strafzaken oploste, van grote betekenis voor SBS6”, laat Talpa weten in een verklaring.

“De Emmy die hij won naar aanleiding van de bekentenis van Joran van der Sloot in de laatste uitzending, was een meer dan verdiende erkenning voor zijn onophoudelijke strijd tegen onrechtvaardigheid. Peter was ook een graag geziene gast bij 538 en een vriend van ons station, waar we hem enorm zullen missen. We zijn Peter dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend. Peters dierbaren wensen we heel veel sterkte met dit grote verlies.”

Talpa-baas John de Mol reageert in de verklaring ook persoonlijk op het nieuws. “Ik heb jarenlang programma‚Äôs met hem gemaakt. Peter R. was een heel goed en bijzonder mens, daar zijn er maar heel weinig van en we hebben er nu een verloren.”