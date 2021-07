Kort geding ID&T tegen de overheid voorlopig van de baan

Het kort geding dat ID&T had aangespannen tegen de overheid gaat vrijdag niet door. De rechtbank Den Haag meldt dat de zaak vooralsnog is aangehouden. De festivalorganisator gaat eerst verder in gesprek met het kabinet. Als daar geen oplossingen uit voortkomen, wordt de zaak alsnog doorgezet.

In het Kamerdebat van woensdag stelde zorgminister Hugo de Jonge voor om in gesprek te gaan met de branche. De Alliantie van Evenementenbouwers en Fieldlab, waar ID&T onderdeel van is, wezen dit eerst van de hand maar zijn nu alsnog daarmee akkoord gegaan.

In het gesprek moet worden besproken hoe meerdaagse evenementen veilig kunnen doorgaan met 100 procent van de capaciteit en zonder 1,5 meter afstand. De sector wil duidelijke voorwaarden voor het doorgaan van evenementen en een concretisering van de garantiestelling. Daarnaast vraagt de evenementenbranche zo snel mogelijk een waterdicht systeem van Testen voor Toegang.

Onder druk van een kort geding wilden ID&T en inmiddels ruim veertig aangesloten organisaties van festivals en evenementen de festivalzomer redden. Ze zijn het niet eens met de beslissing van het kabinet om als gevolg van het toenemende aantal coronabesmettingen publieksevenementen waarbij bezoekers geen vaste zitplaats hebben, te verbieden. Ook meerdaagse evenementen mogen voorlopig niet meer gehouden worden.

De organisatoren noemden de beslissing eerder deze week “onzorgvuldig voorbereid en onjuist”. Op basis van de resultaten van de Fieldlabs moeten evenementen op een veilige manier georganiseerd kunnen worden, zo stelden zij.

De organisaties die zich bij ID&T aansloten zijn onder meer die van Paaspop, Apenkooi, Zwarte Cross, F1 Dutch Grand Prix Zandvoort en Het Amsterdams Verbond.