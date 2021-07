Moslimorganisaties: De Vries hield samenleving een spiegel voor

Nederlandse moslimorganisaties laten weten diep geschokt te zijn door de dood van Peter R. de Vries. In een verklaring stellen de organisaties dat de misdaadverslaggever de samenleving een spiegel voorhield en op “treffende wijze de hypocrisie en de dubbele maat” benoemde als het ging om het maatschappelijk debat rond islam en moslims in Nederland.

De organisaties schrijven dat De Vries enorm geliefd was bij moslims. “Als één van de weinige bekende Nederlanders ontmaskerde en bestreed hij de extreemrechtse retoriek van bepaalde politici in de Tweede Kamer. Hij weigerde mee te gaan in het gure en xenofobische klimaat dat onze samenleving steeds meer domineert en bedreigt.”

In de verklaring, die is ondertekend door onder meer de Federatie Islamitische Organisaties, Samenwerking Moskeeën Limburg (SML) en het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden, staat dat moslims intens meeleven met de familie en nabestaanden van De Vries. “De daders, medeplichtigen en opdrachtgevers moeten opgespoord worden, berecht worden en voor een lange tijd achter de tralies verdwijnen. Dat zijn wij als samenleving verplicht aan de man die zoveel voor ons allen heeft betekend.”