Nederland vanaf maandag hoog-risicogebied voor Curaçao

Nederland geldt vanaf maandag 19 juli als hoog-risicogebied voor Curaçao. Dat betekent dat alle passagiers voor hun vlucht naar Curaçao een PCR-test moeten doen. Alleen met een negatieve uitslag worden reizigers toegelaten. Dat geldt ook voor mensen die al twee keer zijn gevaccineerd. Daarnaast is het na drie dagen verplicht om een antigeentest af te nemen. Bezoekers die positief zijn, moeten tien dagen in isolatie.

Op dit moment is de Delta-variant nog niet op Curaçao aangetroffen. Maar volgens de regering kan ervan uit worden gegaan dat de variant al op het eiland is. Curaçao kende in de afgelopen week een snelle stijging van het aantal besmettingen. Op 7 juli waren twintig mensen besmet, op 14 juli was dat gestegen naar 102.

De regering heeft bekendgemaakt dat evenementen voorlopig mogen doorgaan, dat betekent onder meer dat de beachclubs niet worden gesloten. Wel zullen er meer controles worden uitgevoerd bij uitgaansgelegenheden. Verder benadrukte minister van Gezondheid Dorothy Pietersz-Janga dat mensen een mondkapje moeten dragen bij het bezoeken van winkels en in de openbare ruimte.

Pietersz-Janga ligt momenteel onder vuur omdat ze niet wil aangeven of ze zich heeft laten vaccineren. Volgens veel mensen geeft ze daarmee een verkeerd signaal af in de bestrijding van het coronavirus op het eiland. Tijdens de persconferentie van afgelopen donderdag benadrukte de minister dat vaccinatie niet verplicht is en dat de beslissing van elke burger moet worden gerespecteerd. Ook hoeven mensen volgens haar als ze dat niet willen, geen antwoord te geven op de vraag of ze zijn gevaccineerd. Dat geldt, aldus Pietersz-Janga, ook voor haar als minister.