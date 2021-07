Onafhankelijk onderzoek naar beveiliging Peter R. de Vries

Demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus laat een onafhankelijk onderzoek doen naar de beveiliging van Peter R. de Vries. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Tjibbe Joustra, die eerder voorzitter was van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Hij moet de feiten rond de bewaking van de neergeschoten misdaadjournalist verzamelen. De Vries werd al langer bedreigd.

Grapperhaus wil dat “volledig zicht is op de vraag welke informatie op welk moment bij welke (overheids)partij beschikbaar was en in hoeverre op basis van deze informatie passend geacteerd is”. De precieze onderzoeksvraag wordt nog uitgewerkt en waarschijnlijk binnen een of twee weken gedeeld met de Tweede Kamer. De minister hoopt dat Joustra in september zijn bevindingen kan melden.

Het onderzoek staat los van het strafrechtelijk onderzoek waarin twee verdachten vastzitten, schrijft Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer: ze mogen “op geen enkele wijze met elkaar interfereren”. Er is al overleg geweest met justitie, politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Wel worden de bevindingen gebruikt als aanvulling op een onderzoek van een speciaal adviescollege naar het stelsel van bewaken en beveiligen in Nederland, onder leiding van voormalig topambtenaar Gert-Jan Bos. Ook dat hoopt de minister in september te krijgen.

Peter R. de Vries werd vorige week dinsdag in Amsterdam neergeschoten na een optreden in het televisieprogramma RTL Boulevard. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Ondanks bedreigingen aan zijn adres werd hij voor zover bekend niet (streng) beveiligd, zoals bij sommige andere misdaadjournalisten of advocaten wel het geval is of was. De Vries wilde dat zelf niet.

Naar verluidt kwam de dreiging uit het kamp van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi. De Vries is sinds vorig jaar vertrouwenspersoon en adviseur van Nabil B., kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo waarin Taghi hoofdverdachte is. Sinds de kroongetuigedeal met B. bekend werd, werden eerst zijn broer en daarna zijn toenmalige advocaat doodgeschoten.