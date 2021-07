Premier België: aanslag op De Vries is aanslag op onze democratie

“Een aanslag op een journalist is een aanslag op de vrije pers en op onze democratie”, aldus de premier van België, Alexander De Croo. De liberaal reageert met een retweet van zijn partij- en ambtsgenoot Mark Rutte op het overlijden van Peter R. de Vries. “Veel sterkte aan familie, vrienden en iedereen in Nederland die door dit verlies geraakt wordt, niet in het minst al zijn collega’s in de pers.”

Ook leden uit De Croos kabinet laten van zich horen. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne noemt de dood van De Vries “droevig en wraakroepend nieuws. Maar we zullen ons nooit door criminelen laten intimideren”, twittert hij. “Zoals de Italianen zeiden na de brutale moorden op twee legendarische anti-maffiarechters: Je hebt hen niet gedood. Hun strijd loopt verder op onze benen.”

“Dit is zo’n triest bericht”, twittert minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Ik leef mee met de familie en collega’s van #peterrdevries. In een democratie zullen het woord en het wederwoord altijd zegevieren.”