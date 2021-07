Rechtspraak: Peter R. de Vries stond pal voor rechtvaardigheid

Het overlijden van Peter R. de Vries is een groot verlies, laten de Hoge Raad en de Raad voor de rechtspraak weten. “Met hem gaat iemand verloren die pal voor rechtvaardigheid en de bescherming van slachtoffers en nabestaanden stond. Een onverzettelijke journalist met een scherpe blik, niet zelden gericht op het werk van de rechter”, verklaren de instanties gezamenlijk.

Ze zeggen dat hun gedachten bij de naasten en collega’s van De Vries zijn. De verklaring is ondertekend door Dineke de Groot, president van de Hoge Raad, Jos Silvis (procureur-generaal bij de Hoge Raad), de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Henk Naves en Peter Pulles (voorzitter presidentenvergadering).

De Vries stond de kroongetuige in het Marengo-proces bij als vertrouwenspersoon en adviseur. De volgende zittingen in de omvangrijke zaak zijn in september. De rechtbank Amsterdam, waar het liquidatieproces Marengo wordt gevoerd, publiceerde eerder deze week nog besluiten op onderzoekswensen die eerder gedaan waren. De rechters schrijven daarin dat zij dan graag een nadere toelichting horen over de gevolgen van de aanslag op het leven van De Vries.

De misdaadverslaggever werd vorige week dinsdag neergeschoten in Amsterdam. Hij overleed donderdag aan zijn verwondingen.