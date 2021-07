Reisorganisatie Sunweb vliegt niet meer op Spanje, Portugal en Cyprus

Reisorganisatie Sunweb annuleert alle vakantiereizen naar Spanje, het vasteland van Portugal en Cyprus. Dat doet de organisatie vanwege het aangepaste reisadvies voor de landen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde donderdag dat met ingang van vrijdag deze landen van geel naar oranje gaan, wat betekent dat alle niet-noodzakelijke reizen naar die gebieden worden afgeraden. Sunweb gaat alle betreffende reizen tot en met 30 juli omboeken of annuleren.

Mattijs ten Brink, topman van Sunweb, zegt de situatie te betreuren. De reisorganisatie probeert om voor alle duizenden reizigers die nu gedupeerd zijn een oplossing te vinden. “We hebben onze klantenservice opgeschaald om alle vragen van de reizigers zo snel en goed mogelijk te beantwoorden via alle kanalen. Helaas kan dit soms langer duren dan je van ons bent gewend”, aldus Ten Brink.

Reizigers die met Sunweb een reis naar Spanje, Portugal of Cyprus hadden geboekt, kunnen kosteloos omboeken bij een van de merken van Sunweb, zoals Eliza was here en GOGO. Ook kunnen ze kiezen voor een annulering. Dan krijgen ze binnen twee weken hun geld terug. Ruim de helft van de vakantiegangers die naar een oranje gebied zou reizen, kiest voor een andere bestemming, stelt Sunweb. Griekenland is daarbij het populairste alternatief, met name Kreta.

Reisorganisatie TUI verlengde donderdag de periode waarin er niet wordt gevlogen naar de Balearen en Canarische eilanden. De touroperator zegt nu tot en met 13 augustus niet naar de eilanden te vliegen, omdat de reisorganisator niet verwacht dat het reisadvies binnen deze periode alweer geel zal zijn. “Dan geven we mensen alvast die extra week duidelijkheid, zodat ze wat anders kunnen boeken”, zegt een woordvoerster. Reizigers zijn volgens TUI “heel aarzelend” over de bestemmingen en zeggen bang te zijn niet meer in het buitenland welkom te zijn.