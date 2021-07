Rijkswaterstaat verwacht donderdagavond zeer hoge stand Maas

Rijkswaterstaat verwacht dat de Maas bij het dorp Sint Pieter (gemeente Maastricht) donderdagavond 3000 kubieke meter water per seconde zal afvoeren. Dat is naar verwachting de hoogste stand die de regenrivier zal bereiken, want na donderdag neemt de regen in het hele stroomgebied flink af. Met een afvoer van 3000 kubieke meter per seconde komt het hoogwater terecht in de top 5 van hoogste waterstanden ooit in de Maas.

Tijdens het hoogwater van 1995 bereikte de Maas een vergelijkbare waterstand. Dat veroorzaakte grote wateroverlast in heel Limburg. De situatie is nu anders, omdat de rivier sinds de jaren negentig van de vorige eeuw veel meer ruimte heeft gekregen en dijken zijn verbeterd. Een afvoer van 3000 kubieke meter water per seconde bij Sint Pieter komt volgens Rijkswaterstaat maar eens in de vijftig jaar voor en vrijwel nooit in de zomer.

De hoogwatergolf bereikt in de loop van vrijdag Roermond, komt zaterdag aan op de grens van Gelderland en Limburg en arriveert zondag bij Den Bosch. Rijkswaterstaat, waterschappen en gemeenten nemen tal van maatregelen om wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen. Er worden wegen afgesloten en schotten geplaatst. Campings langs de rivier moeten worden ontruimd en vee moet uit de wei.