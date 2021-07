Rode Kruis houdt rekening met behoefte aan hulp in heel Limburg

Het Rode Kruis houdt er rekening mee dat hulp moet worden geboden aan heel Limburg. Ook houdt de organisatie er rekening mee dat meer opvang nodig is voor mensen die hun woningen wegens hoogwater hebben moeten verlaten. Dat zei een woordvoerster van het Rode Kruis donderdagochtend tegen het ANP.

De hulporganisatie gaat tweehonderd veldbedden naar Maastricht brengen op verzoek van de gemeente, voor mensen die wegens de overstroming moeten worden opgevangen. Er zijn op dit moment vijfhonderd extra bedden naar Limburg onderweg om ook in andere verzoeken te kunnen voorzien. Woensdag leverde het Rode Kruis al vijftig veldbedden aan Gulpen-Wittem.

Vrijwilligers van het Rode Kruis uit het hele land staan volgens de woordvoerster klaar om in Limburg hulp te bieden. De problemen kunnen exponentieel erger worden als er meer hoosbuien komen, aldus de woordvoerster. Momenteel biedt het Rode Kruis de helpende hand in het zuiden van de door wateroverlast geplaagde provincie, in met name Gulpen-Wittem, Simpelveld en Valkenburg.

Het Rode Kruis helpt in Valkenburg mensen die door het leger uit een zorgcentrum zijn geĆ«vacueerd. Het gaat om 140 kwetsbare oudere mensen, zegt de organisatie. “Het Rode Kruis gaat hen opvangen en zal indien nodig psychische zorg verlenen. Daarna gaan de hulpverleners hen begeleiden naar de hotels waar ze worden ondergebracht.”