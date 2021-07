Rutte ‘diep geraakt’ door de dood van Peter R. de Vries

Demissionair premier Mark Rutte zegt diep geraakt te zijn door de dood van Peter R. de Vries. “Het is bijna niet te bevatten”, schreef hij in een eerste reactie op Twitter.

“Mijn gedachten zijn bij zijn gezin, zijn familie, vrienden, collega‚Äôs, alle mensen die dicht bij hem stonden en ik wens ze heel veel sterkte toe op dit onvoorstelbaar moeilijke moment”, aldus de minister-president.

Hij prijst de vorige week neergeschoten misdaadverslaggever als een toegewijde, vasthoudende man die “voor niets en niemand bang” was. “Altijd op zoek naar de waarheid en op de bres voor gerechtigheid. En daarom des te dramatischer dat hij nu zelf slachtoffer is geworden van een groot onrecht.”

“Aan Peter R. de Vries zijn we verplicht ervoor te zorgen dat het recht zijn beloop krijgt.” Dit soort misdaden “mogen en zullen we in Nederland nooit tolereren”, aldus de premier. “We zullen alles op alles zetten om de misdaad met alle mogelijke middelen te bestrijden. Deze laffe daad mag niet onbestraft blijven.”