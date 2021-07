Shownieuws komt met extra uitzending over Peter R. de Vries

Shownieuws komt donderdag met een extra uitzending over misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Van 20.30 uur tot circa 21.20 uur is de special te zien op SBS6.

De live-uitzending staat volledig in het teken van de misdaadverslaggever, die donderdag op 64-jarige leeftijd is overleden. De presentatie is in handen van Winston Gerschtanowitz. Strafpleiter Natacha Harlequin, theaterproducent Albert Verlinde en journalist Alberto Stegeman schuiven ook aan. Na deze speciale uitzending begint De Oranjezomer, waar ook wordt stilgestaan bij De Vries.

Ook de NPO en RTL besteden extra aandacht aan De Vries. Zo komt er onder meer een extra uitzending van RTL Boulevard en een in memoriam op RTL 4. Op1 komt ook met een extra uitzending, die vanaf 20.40 uur te zien is op NPO 1.