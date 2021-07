Stichting Gouden Tip ‘intens verdrietig’ door dood De Vries

“Diep geschokt en verdrietig”, dat zegt het bestuur van Stichting De Gouden Tip in reactie op het overlijden van Peter R. Vries. “Onze stichting legt haar activiteiten tijdelijk stil om afscheid te kunnen nemen van Peter, maar ga alstublieft door met doneren en bezorg ons, als u over beslissende wetenschap beschikt, de gouden tip over de vindplaats van Tanja Groen”, stelt de stichting op haar website.

De misdaadverslaggever was voorzitter van de stichting die op zijn initiatief een actie was begonnen om geld op te halen voor de gouden tip in de verdwijningszaak van Groen. Het bestuur van de stichting noemt De Vries “een unieke, lieve man van de absolute buitencategorie, zowel persoonlijk als journalistiek”. Het bestuur laat weten in gedachten te zijn bij de nabestaanden van De Vries en bij al de mensen voor wie hij een leven lang heeft gestreden.

Tanja Groen verdween in augustus 1993 op 18-jarige leeftijd tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht. Het initiatief om geld in te zamelen is ook bedoeld voor andere zaken die verlegen zitten om een gouden tip. Het bestuur van de stichting maakte woensdag in het programma Op1 bekend dat het streefbedrag van 1 miljoen euro voor de vermissingszaak van Groen inmiddels was overschreden.