De gemeente Valkenburg heeft donderdagmiddag een speciaal telefoonnummer vrijgegeven voor spoedzaken in verband met evacuaties. Mensen die spoedvragen hebben kunnen bellen met telefoonnummer 043 – 609 92 34.

Dit nummer is niet voor vragen over wateroverlast maar alleen voor spoedzaken, zoals mensen die vastzitten in hun woning, benadrukt de gemeente.

Voor niet dringende vragen of meldingen over wateroverlast kunnen mensen bellen met het reguliere telefoonnummer: 14 043.