Zeven toevoegingen aan Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

Er zijn zeven tradities, kunstvormen en evenementen toegevoegd aan de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Die bestaat uit allerlei soorten erfgoed die niet stoffelijk zijn en wordt gecoördineerd door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, dat helpt bij het levend houden van bijzondere onderdelen van de samenleving. Tot de lijst behoren ruim 185 vormen van erfgoed, waaronder ook Koningsdag en Pride Amsterdam.

De krijgskunsten Pencak Silat en Silat zijn nu toegevoegd, afkomstig uit Indonesië, Brunei Darussalam, Maleisië en Singapore. Ook de Airborne Wandeltocht is toegevoegd. Tijdens de wandeltocht wordt stilgestaan bij de opofferingen van geallieerde militairen tijdens en na de Slag om Arnhem. Verder is de Limburgse Pinksterkermis Banholt bijgeschreven, waar onder meer een dennenboom genaamd St. Gerlachusden wordt neergezet en een feest plaatsvindt.

Ook de Cultuur van de Piratenmuziek is toegevoegd, waarvan het maken, zingen, beluisteren en uitzenden van deze vooral Nederlandstalige muziekvorm een onderdeel is. Een andere toevoeging is de Kaaskoningin, een verkiezing in Bodegraven. Tijdens een optocht worden de Kaaskoningin en haar hofdames gepresenteerd. Ook Divali is toegevoegd, een hindoeïstisch feest waarvan verschillende activiteiten deel uitmaken.

Ook staat katoendrukken-Blockprinten op de lijst, een druktechniek met gegraveerde houten drukblokken. Niet alleen het drukken, maar ook het ontwerpen en maken van de houtblokken behoort tot het immaterieel erfgoed, net als de kennis van de verf. De lijst is onderdeel van het UNESCO Verdrag dat Nederland in 2012 tekende, met onder meer als doel het immaterieel cultureel erfgoed in kaart te brengen. Gemeenschappen, groepen en individuen kunnen het immaterieel erfgoed zelf aanmelden voor de lijst.