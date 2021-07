270 woningen in gemeente Roerdalen bedreigd door de Roer

De bewoners van 270 huizen in de buurt van de Roer in de Midden-Limburgse gemeente Roerdalen moeten hun woningen verlaten. De huizen worden bedreigd door het hoge water van de Roer, maakte de gemeente Roerdalen vrijdagmiddag bekend.

De piek van de Roer blijft naar verwachting 30 tot 48 uur aanhouden, aldus de gemeente. Wat dit betekent voor de omvang voor de overlast in het overloopgebied van de Roer is onduidelijk.

Wie geen onderdak vindt bij vrienden of familie kan terecht in de sporthal van Vlodrop en Sint Odiliƫnberg en gemeenschapshuis De Harch in Herkenbosch.

“Wie had ooit gedacht dat we een jaar na onze grote natuurbrand, dit voor de kiezen zouden krijgen”, zei burgemeester Monique de Boer van Roerdalen. “Onze inwoners langs de Roer zijn wel wat gewend als het gaat om hoogwater. Maar dit is ongekend. Hier doen we op dit moment alles aan. Vrijwilligers helpen mee met het vullen van zandzakken. Buren en dorpsgenoten jong en oud helpen elkaar en bieden een slaapplek aan.”