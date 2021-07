Al veel aanloop bij Amsterdamse Westerkerk voor Peter R. de Vries

Al bijna honderd mensen hebben vrijdagochtend de Amsterdamse Westerkerk bezocht, die stilstaat bij het overlijden van misdaadverslaggever Peter R. de Vries afgelopen donderdag. Mensen kunnen nog tot 15.00 uur langskomen voor een moment van stilte en bezinning, of om een kaars aan te steken.

“We voelen ons deze keer in het bijzonder verbonden met de dierbaren van Peter R. de Vries”, schrijft de kerk op de website. Veel bezoekers komen voor De Vries, maar doordat ook toeristen langskomen is niet precies te zeggen hoeveel, vertelt een medewerker van de kerk.

“Mensen kunnen hier zelf een invulling geven aan wat er is gebeurd, of hier tot bezinning komen,” zegt een andere medewerker. “Ook kunnen ze een kaarsje aansteken. Een universeel symbool dat staat voor een plek geven aan je gedachten.”

Ook op vrijdag 9 juli kwamen tientallen mensen langs bij de kerk, toen om stil te staan bij de aanslag op De Vries. De Vries (64) werd op dinsdagavond 6 juli vijf keer beschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Afgelopen donderdag is hij aan zijn verwondingen overleden.