Bijna alle geëvacueerde Zuid-Limburgers weer naar huis

Alle mensen die in Zuid-Limburg werden geëvacueerd in verband met de wateroverlast mogen weer terug naar huis, behalve de inwoners van het centrum van Valkenburg. Dat maakte de Veiligheidsregio Zuid-Limburg vrijdag bekend.

Desondanks worden bewoners van twee straten in Geul (gemeente Meerssen) vrijdagochtend alsnog geëvacueerd, omdat het water van de Geul terugstroomt en overstroomt op de Westbroek en Oostbroek, aldus een woordvoerder van de regio. De Geul stroomt terug omdat het riviertje zijn water niet kwijt kan in de Maas vanwege de hoge waterstand van die rivier.

Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio is ook het centrum van Valkenburg nog onveilig. Constructeurs van de gemeente en de brandweer moeten eerst alle gebouwen en wegen controleren. Ze kijken of de constructies van de bouwwerken veilig zijn. Pas als dat gebeurd is, kunnen de mensen weer terug naar huis, zei hij.

Inmiddels heeft Slachtofferhulp een speciaal nummer geopend (0900-0101) voor inwoners die hun verhaal kwijt willen of verlegen zitten om advies of bijstand, aldus de woordvoerder.