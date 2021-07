Burgemeester Maastricht: we zijn langs het gaatje gegaan

Maastricht is in de nacht van donderdag op vrijdag “langs het gaatje gegaan”, zegt burgemeester Annemarie Penn vrijdagochtend tegen L1. Volgens haar was het “erg spannend”, toen de piek van het hoogwater Maastricht bereikte. Penn meldt dat er 350 mensen zijn opgevangen in sporthallen. Wanneer zij weer naar huis kunnen, is niet bekend. Maar volgens de burgemeester kan dat “best wel snel gebeuren, als het verder droog blijft”.

De Maastrichtse wijken Heugem en Randwyck werden in de nacht van donderdag op vrijdag geĆ«vacueerd. Dat ging goed, aldus de burgemeester. “Mensen hebben zelf hun biezen gepakt.” Vrijdagochtend meldde de Veiligheidsregio Zuid-Limburg dat in Maastricht geen straten zijn ondergelopen.

Rond 03.00 uur werd in Maastricht de piek qua waterstand bereikt. Deze piek verplaatst zich op het moment langzaam richting het noorden. Volgens de veiligheidsregio belandt Limburg-Zuid nu langzaam in de herstelfase.