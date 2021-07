De Jonge helpt met uitdelen zelftesten op Schiphol

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge heeft vrijdag op Schiphol zelftesten uitgedeeld aan mensen die terugkeerden van vakantie. Bij een van de gates en in de aankomsthal benadrukte hij nogmaals het belang ervan dat iedereen zich na thuiskomst voor de zekerheid test. “Alleen zo kunnen we voorkomen dat we corona onbedoeld meenemen naar familie, het werk, school, stage en college in deze tijden met zulke besmettelijke varianten en hoge besmettingscijfers. Met een kleine moeite kun je helpen voorkomen dat besmettingen brandhaarden worden.”

Om het gebruik van de testen te stimuleren verstrekt de GGD deze zomer gratis zelftesten op de luchthavens Schiphol en die bij Eindhoven en Rotterdam. Reizigers kunnen ze ophalen bij speciale balies, onder meer bij de bagagebanden. Soms delen GGD-medewerkers ze uit bij de gates.

Ook mensen die (deels) zijn gevaccineerd, wordt aangeraden een test te doen. Want ook zij kunnen het virus onder de leden hebben en overdragen, hoewel die kans kleiner is dan bij mensen die niet zijn inge├źnt. Bij een positieve test krijgen mensen het advies om bij de GGD een nieuwe test te laten doen om de uitslag te bevestigen. Mensen met klachten en jongeren tot 27 jaar – ook zonder klachten – kunnen zich direct melden bij de GGD voor een coronatest.

Daarnaast krijgen alle Nederlanders eind juli of begin augustus een brief over zelftesten, waarin ook duidelijk wordt gemaakt hoe ze die gratis kunnen bestellen. Het kabinet had aangekondigd dat iedereen een zelftest zou krijgen, die huis aan huis zouden worden verspreid. Maar voor dat laatste is niet gekozen, zegt een woordvoerster. Dat zou de kans op verspilling groter maken, omdat niet iedereen ze nodig heeft en de kwaliteit ervan slechter wordt als ze lang bij een hoge temperatuur op de mat zouden liggen. Hoe de bestelling praktisch wordt geregeld, wordt nog uitgezocht.