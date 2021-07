Designer Outlet Center in Roermond moet tot zondag dicht

Het Designer Outlet Center in Roermond moet tot maandag 09.00 uur de deuren gesloten houden. De veiligheidsregio heeft daar in de nacht van donderdag op vrijdag via een noodverordening toe besloten om zo de wegen rond de stad vrij te houden in verband met de wateroverlast door het stijgende water in de Maas. In Roermond geldt al een bevel om ramptoeristen te weren.

In de nu gepubliceerde noodverordening staat dat “een reguliere toestroom van bezoekers aan het Designer Outlet Roermond ten tijde van het hoog water niet wenselijk is”. Mensen kunnen preventief gefouilleerd worden, en iedereen die bij het Outletcenter niks te zoeken heeft moet direct vertrekken als de politie hen daartoe bevel geeft.