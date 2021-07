Dijkdoorbraak Julianakanaal, oproep om snel weg te gaan

Een dijk langs het Julianakanaal bij Meerssen, net ten noorden van Maastricht, is vrijdagmiddag doorgebroken. Het water heeft volgens de veiligheidsregio een groot gat geslagen. Omwonenden kregen een NL Alert met de boodschap dat iedereen onmiddellijk het gebied moet verlaten.

Mensen in Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle moeten het gebied zo snel mogelijk verlaten, aldus de veiligheidsregio. In de buurt van de dijkdoorbraak gaan meerdere sirenes af om mensen te waarschuwen. “Dit gebied komt onder water te staan”, aldus de woordvoerder.

De veiligheidsregio drukt mensen die weg moeten op het hart eerst gas en licht af te sluiten om kortsluiting en brand te voorkomen. Ook moet de hoofdkraan van het water dicht, voordat ze de deur achter zich dichttrekken.

Na de dringende oproep om weg te gaan en het afgaan van het luchtalarm renden veel mensen naar hun auto’s. Anderen probeerden hun dieren waaronder paarden naar een veilig onderkomen te brengen.

Er ontstond een stroom van verkeer naar hoger gelegen delen. De weg bij het Julianakanaal is afgezet. De politie maande automobilisten die draalden om door te rijden en haast te maken. Legervoertuigen en voertuigen van andere hulpdiensten reden het gebied in, terwijl bewoners de andere kant op reden over de vaak smalle wegen. Het geheel maakte volgens verslaggevers ter plaatse een chaotische indruk.