Dodental door noodweer Duitsland stijgt tot boven de 80

Het dodental door het noodweer in het westen van Duitsland is verder toegenomen. De autoriteiten melden vrijdagochtend dat het slechte weer zeker 81 mensen het leven heeft gekost.

De deelstaten Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland worstelen met ernstige wateroverlast en overstromingen. Hierdoor zijn gebouwen ingestort en beschadigd. Een aantal gemeenten is onbereikbaar geworden. Reddingswerkers hebben ook ’s nachts mensen in veiligheid gebracht.

In Bad Neuenahr-Ahrweiler worden ongeveer 1300 mensen vermist. Het is niet duidelijk of zij in nood verkeren. Het mobiele netwerk is er uitgevallen, waardoor veel mensen onbereikbaar zijn. Op verschillende plekken in het getroffen gebied zitten mensen zonder stroom. Ook zijn er plekken waar mensen geen toegang hebben tot drinkwater.

Bondskanselier Angela Merkel reageerde vanuit de Verenigde Staten, waar ze de Amerikaanse president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris ontmoette, “geschokt” op de ramp. Ze zei mee te leven met de nabestaanden van de slachtoffers en bedankte de “onvermoeibare” hulpdiensten voor hun inzet. Vicekanselier Olaf Scholz onderbrak zijn vakantie vanwege de overstroming.