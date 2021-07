Duitsland bestempelt Nederland vanaf zondag als risicogebied, meldt het Robert Koch-Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM. Vanwege de vele besmettingen met het coronavirus gelden er met ingang van middernacht extra maatregelen voor mensen die naar Duitsland reizen.

Mensen die in de tien dagen voor hun reis in Nederland zijn geweest, moeten zich voorafgaand aan hun reis melden bij de Duitse autoriteiten. Daarnaast geldt er een quarantaineperiode van tien dagen, maar niet voor mensen die kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd, negatief zijn getest of recent zijn hersteld van Covid-19.

Ook Sint-Maarten wordt vanaf zondag als een risicogebied gezien. De kwalificatie geldt niet voor Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Aruba en Curaçao. Het RKI heeft daarnaast Griekenland en delen van Denemarken toegevoegd aan de lijst van risicogebieden. Het gaat in het geval van Denemarken om de regio Hovedstaden en de Faeröer.

Het RKI merkt een land of gebied aan als risicogebied als er een verhoogde kans is op een coronabesmetting. De Duitse autoriteiten werken met in totaal drie lijsten waar landen op kunnen worden gezet. Voor reizigers uit ‘hoogincidentiegebieden’, bijvoorbeeld Indonesië, en gebieden met zorgwekkende virusvarianten gelden nog strengere regels.

Nederland kleurt sinds donderdag rood op de kaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC. Die kleur gaat niet gepaard met maatregelen, maar landen kunnen op basis van die informatie wel besluiten om inreisbeperkingen in te voeren.