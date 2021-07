Geen treinen tussen Maastricht en Sittard vanwege dijkdoorbraak

Als gevolg van een dijkdoorbraak bij Meerssen, is er geen treinverkeer mogelijk tussen Maastricht en Sittard en andersom. Door de huidige omstandigheden in Limburg is het nog niet duidelijk hoe lang de verstoring op het traject gaat duren, meldt spoorbeheerder ProRail.

Vrijdagmiddag brak een dijk langs het Julianakanaal bij Meerssen, net ten noorden van Maastricht. Het water heeft volgens de veiligheidsregio een groot gat geslagen. Omwonenden kregen een NL Alert met de boodschap dat iedereen onmiddellijk het gebied moet verlaten. Het gaat om mensen in Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle.