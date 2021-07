Hoogste stand Maas bereikt, net geen doemscenario

De Maas heeft zijn hoogste stand bereikt en het waterpeil is niet hoger gekomen dan werd gevreesd. De autoriteiten gingen ervan uit dat rond 03.00 uur de hoogste stand zou worden bereikt en dat dan mogelijk 3700 kuub water per seconde door de Maas zou stromen. “Dat heeft het net niet gehaald. Dus dat is goed nieuws”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen calamiteitenzender L1. Volgens hem zitten ze “net niet tegen het doemscenario aan”.

“Het is niet ernstiger dan we gedacht hadden. Dat betekent wel dat de maatregelen die we genomen hebben van kracht blijven”, aldus de zegsman. De gebieden die geĆ«vacueerd zijn, blijven dan ook ontruimd.

De woordvoerder weet niet of het water nu ook weer gelijk gaat zakken. “Daar kan ik op dit moment niks over zeggen”, zegt hij bij L1. “Het zal niet verder stijgen dan dat het nu is.”