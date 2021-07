Houtmarkt blijft krap, daling houtprijs nog niet in zicht

Er zijn recent meerdere berichten in de media verschenen met betrekking tot de houtprijs. De houtprijs zou namelijk weer flink dalen en het kantelpunt zou bereikt zijn na een periode van extreme stijging. In navolging op deze berichten werd door brancheorganisatie EPV echter een persbericht gepubliceerd waarin werd aangegeven dat Europees emballage- en pallethout nog steeds niet in grote hoeveelheden beschikbaar is. De prijzen dalen daarmee dus niet, integendeel zelfs.

Berichtgeving over dalende houtprijzen wel realistisch?

Er werd door diverse media geschreven over een dalende houtprijs op basis van de Amerikaanse Nasdaq Lumber Futures. Deze bereikte een hoogtepunt in mei, waarna een daling zichtbaar werd. Het is echter niet realistisch om de Amerikaanse Nasdaq Lumber Futures als uitgangspunt te nemen voor de Europese houtmarktverwachtingen, aldus de EPV.

De houtverwerkende industrie in Nederland koopt voornamelijk hout in productiebossen uit Europa. In de CBS-houtprijsindex is dan ook nog geen prijsdaling te zien.

Factoren die van invloed zijn op de Europese houtprijs

Op dit moment zijn er meerdere factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van de houtprijs in Europa de komende maanden.

Zagerijen

Allereerst zijn er de omstandigheden bij zagerijen. Veel zagerijen zullen de komende periode hun productie enige tijd stil leggen in verband met de vakantieperiode. Dit zorgt voor een lagere productie waardoor er juist niet opgeschaald worden.

Waar normaal gesproken juist een extra voorraad wordt opgebouwd voor de zomervakantie is er nu slechts een kleine voorraad.

De productiecapaciteit van de zagerijsector is momenteel niet toereikend voor de vraag, hierdoor worden er een beperkt aantal orders aangenomen. De drukte in de orderboeken zal zich naar verwachting in het derde kwartaal voortzetten.

China

Vanuit China is er een constante vraag nar Europees hout. Deze vraag is nog bepalender dan de vraag vanuit de Verenigde Staten. Op dit moment wordt deze vraag nog afgeremd door tansportmogelijkheden. Als er meer transportmogelijkheden komen dan zal dit zorgen voor nog meer druk op houtmarkt.

Transport

Transport is voor de houtmarkt, net als voor andere markten, ook een knelpunt. Er is namelijk een gebrek aan beschikbare transport. Dit tekort zorgt ervoor dat de prijzen van de transport flink stijgen.

Sancties Wit-Rusland

De Europese Commissie heeft uitgesproken dat ze sancties willen doorvoeren tegen Wit-Rusland waarbij in het specifiek de houtindustrie uit Wit-Rusland. Vanuit Wit-Rusland wordt per jaar zo’n 3 miljoen kubieke meter hout geëxporteerd.

