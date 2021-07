In paar uur al 200.000 euro gedoneerd op ‘giro 777’ voor Limburg

Binnen enkele uren nadat het Nationaal Rampenfonds het bankrekeningnummer 777 had opengesteld voor hulp aan Zuid-Limburg, was al ruim 200.000 euro gedoneerd.

Vooral betrokken burgers hebben tot dusver gedoneerd. “Er zijn al duizenden en duizenden particulieren die bedragen hebben gedoneerd van een tientje of 25 euro voor het door overstromingen getroffen gebied”, zegt een woordvoerder. Giften kunnen worden overgemaakt via www.giro777.nl of via elke bank in Nederland op het rekeningnummer 777 (dat wordt dan doorgeleid naar NL28 INGB 0000 000 777), aldus de organisatie.

Veel schade aan huizen en bedrijven is door verzekeringen gedekt. Maar er blijven ook noden over die schrijnend zijn en niet uit andere bronnen gedekt worden, aldus Nationaal Rampenfondsen. Het gaat “hierbij om steun voor kleinschalige projecten die ertoe dienen dat de samenleving weer op gang komt”, zegt voorzitter ClĂ©mence Ross-van Dorp van het Nationaal Rampenfonds.

“Het gaat ons om burgerinitiatieven die – nadat de modder is weggeschept – lokale noden helpen lenigen. Het geld dat hopelijk ruimhartig gegeven zal worden, wordt verdeeld in samenwerking met mensen en organisaties ter plekke. Die weten waar de grootste nood is en kunnen maatwerk leveren.”