Koninklijk gezin poseert op ruime afstand van media in tuin

Het koninklijk gezin heeft zoals gebruikelijk voorafgaand aan de zomervakantie de media ontvangen bij Paleis Huis ten Bosch. Net als vorig jaar poseerden koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane in de tuin van het paleis.

Na afloop van de fotosessie spraken de koning en koningin uitgebreid met de aanwezige verslaggevers, die plaats moesten nemen in een kring. Volgens Willem-Alexander was het gezien het overlijden van misdaadjournalist Peter R. de Vries en het noodweer in Limburg een “moeilijke” afweging om de sessie door te laten gaan. Maar hij zei er waarde aan te hechten “in goede en slechte tijden” contact te hebben met de media.

Vanwege de coronamaatregelen golden iets andere regels. Zo moesten de journalisten een vaccinatie- of herstelbewijs of een negatief testbewijs laten zien. Fotografen was vooraf aangeraden een telelens mee te nemen. Het gezin wandelde op flinke afstand van de media van het bordes naar het gazon.

De koning sprak verder uitgebreid over zijn drie dochters en liet zich ook uit over de formatie. Dat er een pauze is ingelast, is volgens Willem-Alexander een goede zaak. “Het moet in goede rust gebeuren”, zei hij.