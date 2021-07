LCPS: andere ziekenhuizen staan klaar voor patiënten VieCuri Venlo

Ziekenhuizen in andere delen van het land staan klaar om patiënten uit het Venlose ziekenhuis VieCuri over te nemen. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), dat helpt bij de operatie. Het centrum regelde eerder de verplaatsing van coronapatiënten uit overvolle ziekenhuizen naar andere delen van het land.

Het VieCuri wordt in de loop van vrijdag ontruimd vanwege de dreiging dat de nabijgelegen Maas overstroomt. Ongeveer tweehonderd patiënten moeten worden verplaatst. Daaronder zijn ook baby’tjes die in een couveuse liggen. Het vervoer gaat onder meer met ambulances en ambulancebussen. Dat kan binnen 24 uur worden afgerond, schat het LCPS. Er gaan geen patiënten naar Duitsland of België.

Het Venlose ziekenhuis blijft zeker tot en met maandag gesloten.