Leger verhoogt dijk in Roermond met zandzakken

Het leger is begonnen met het verhogen van de dijk aan de Alexanderhaven in Roermond. Over een lengte van 230 meter wordt de bestaande dijk met zandzakken 40 centimeter hoger gemaakt, liet een woordvoerster van de Veiligheidsregio Limburg Noord weten.

De Maas heeft in Roermond sinds 15.00 uur de hoogste stand bereikt. De gemeente besloot vrijdagmiddag tot de directe ontruiming en evacuatie van een deel van het bedrijventerrein Willem-Alexander. Dit deel werd door het hoge water bedreigd. Het gaat om het deel dat het laagst ligt. Iedereen in dat gebied moest er weg.